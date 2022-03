Femminicidio Pontecagnano, il cordoglio del governatore (Di martedì 1 marzo 2022) “Profondo dolore per il terribile omicidio di Anna Borsa avvenuto a Pontecagnano Faiano. La giovane donna è stata uccisa dall’ex fidanzato mentre era al lavoro in un salone di bellezza. L’ennesima vittima di una violenza sconcertante ed ancora più inaccettabile. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Anna ed a tutta la comunità di Pontecagnano Faiano”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito al Femminicidio della 30enne uccisa questa mattina, nel Salernitano, mentre era al lavoro con un colpo di pistola esploso dal suo ex fidanzato. “Ribadiamo l’impegno della Regione Campania contro la violenza sulle donne e di genere. Chiunque si senta in pericolo o sotto minaccia – prosegue il governatore – non esiti un attimo a denunciare ed a rivolgersi alla rete antiviolenza. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 1 marzo 2022) “Profondo dolore per il terribile omicidio di Anna Borsa avvenuto aFaiano. La giovane donna è stata uccisa dall’ex fidanzato mentre era al lavoro in un salone di bellezza. L’ennesima vittima di una violenza sconcertante ed ancora più inaccettabile. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Anna ed a tutta la comunità diFaiano”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito aldella 30enne uccisa questa mattina, nel Salernitano, mentre era al lavoro con un colpo di pistola esploso dal suo ex fidanzato. “Ribadiamo l’impegno della Regione Campania contro la violenza sulle donne e di genere. Chiunque si senta in pericolo o sotto minaccia – prosegue il– non esiti un attimo a denunciare ed a rivolgersi alla rete antiviolenza. ...

LCronache : Femminicidio Pontecagnano, il cordoglio del governatore - GiustiziaNews24 : Uccide la ex in un salone di bellezza a Pontecagnano, arrestato 40enne dopo ore di fuga: bloccato in autostrada. Gl… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Anna Borsa è stata uccisa questa mattina a colpi di pistola a #Pontecagnano. I carabinieri stanno cercando il suo ex fi… - severino_nappi : Anna Borsa è stata uccisa questa mattina a colpi di pistola a #Pontecagnano. I carabinieri stanno cercando il suo e… - salernonotizie : Femminicidio Pontecagnano: anche l’elicottero per trovare l’assassino di Anna Borsa -