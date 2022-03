Come cambiare lo sfondo di Google su Chrome, Firefox ed Edge (Di martedì 1 marzo 2022) Google ha rimosso anni fa la possibilità di personalizzare l'homepage, rendendo quindi il famoso motore di ricerca uguale su qualsiasi computer. Per gli appassionati di personalizzazione possiamo comunque utilizzare alcuni trucchi presenti su Google Chrome, su Microsoft Edge e su Mozilla Firefox per avere una pagina personalizzata e continuare ad effettuare le ricerche con Google in maniera molto più personale rispetto all'anonima pagina bianca offerta. Nella seguente guida vi mostreremo Come cambiare lo sfondo di Google, mostrandovi i passaggi necessari per aggiungere un'immagine personalizzata o un'immagine casuale presa dai migliori siti di distribuzione di immagini HD. LEGGI ANCHE: 10 Temi Chrome ... Leggi su navigaweb (Di martedì 1 marzo 2022)ha rimosso anni fa la possibilità di personalizzare l'homepage, rendendo quindi il famoso motore di ricerca uguale su qualsiasi computer. Per gli appassionati di personalizzazione possiamo comunque utilizzare alcuni trucchi presenti su, su Microsofte su Mozillaper avere una pagina personalizzata e continuare ad effettuare le ricerche conin maniera molto più personale rispetto all'anonima pagina bianca offerta. Nella seguente guida vi mostreremolodi, mostrandovi i passaggi necessari per aggiungere un'immagine personalizzata o un'immagine casuale presa dai migliori siti di distribuzione di immagini HD. LEGGI ANCHE: 10 Temi...

