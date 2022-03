Biglietti Italia-Macedonia del Nord a Palermo | ecco i prezzi e dove trovarli

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Saranno disponibili a partire dalle ore 12 di mercoledì 2 marzo, per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, iperdel, match valido per i play-off di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma giovedì 24 marzo (alle 20.45) allo stadio “Renzo Barbera” di. La vendita libera scatterà invece alle ore 12 di venerdì 4 marzo. Per chiamare a raccolta i tifosi azzurri in occasione di un match così importante, la Figc ha deciso di mettere in vendita ipopolari (si va dai 10 euro per le Curve ai 60 euro per la Tribuna Centrale), con tante agevolazioni riservate alle famiglie, alle donne, ai giovani e agli Over 65. Isaranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui ...