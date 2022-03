Anna uccisa dall'ex a Pontecagnano, il padre accusa: «L'avevo denunciato, nessuno è intervenuto» (Di martedì 1 marzo 2022) inviata a Pontecagnano «Io ero andato dai carabinieri, ero andato... avevo detto che questo dava fastidio a mia figlia, che stava esagerando ma doveva essere Anna a denunciarlo... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 marzo 2022) inviata a«Io ero andato dai carabinieri, ero andato...detto che questo dava fastidio a mia figlia, che stava esagerando ma doveva esserea denunciarlo...

Advertising

repubblica : Catturato l'ex compagno di Anna Borsa, la donna di 29 anni uccisa stamattina a Pontecagnano mentre era lavoro - RivettaElena : RT @EcciseM: Anna Borsa, 30 anni. È stata uccisa stamattina a Pontecagnano Faiano, Sa. Dal suo ex. La guerra, tutta italiana, che non finir… - ZinosK67 : RT @EcciseM: Anna Borsa, 30 anni. È stata uccisa stamattina a Pontecagnano Faiano, Sa. Dal suo ex. La guerra, tutta italiana, che non finir… - Lellacaroni : RT @chilhavistorai3: Uccisa nel Salernitano: Catturato l’ex fidanzato, ricoverato a #Salerno per le ferite riportate dopo aver tentato di t… - DELILAH42815874 : RT @EcciseM: Anna Borsa, 30 anni. È stata uccisa stamattina a Pontecagnano Faiano, Sa. Dal suo ex. La guerra, tutta italiana, che non finir… -