Tost Alphatauri: il team Principal parla di Tsunoda (Di lunedì 28 febbraio 2022) Franz Tost Ceo del team Alphatauri di F1 ha rilasciato delle dichiarazioni sul pilota Yuki Tsunoda che sta migliorando in alcuni aspetti ma che sia in passato ha peccato in preparazione atletica secondo il team Principal. Tost ha analizzato anche alcuni esordi del pilota Giapponese, che avrebbe sofferto le sollecitazioni della vettura nella massima serie. La nuova stagione sta per entrare nel vivo e per questo la giusta muscolatura può essere determinante per la resistenza nelle gare più difficili. Binotto risponde ad Hamilton: “Forse sono loro ad essere avanti di mesi” Tost Alphatauri: un pilota che è maturato Yuki Tsunoda dopo i test a Barcellona parteciperà al suo secondo anno in Formula 1. Il giapponese ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 febbraio 2022) FranzCeo deldi F1 ha rilasciato delle dichiarazioni sul pilota Yukiche sta migliorando in alcuni aspetti ma che sia in passato ha peccato in preparazione atletica secondo ilha analizzato anche alcuni esordi del pilota Giapponese, che avrebbe sofferto le sollecitazioni della vettura nella massima serie. La nuova stagione sta per entrare nel vivo e per questo la giusta muscolatura può essere determinante per la resistenza nelle gare più difficili. Binotto risponde ad Hamilton: “Forse sono loro ad essere avanti di mesi”: un pilota che è maturato Yukidopo i test a Barcellona parteciperà al suo secondo anno in Formula 1. Il giapponese ...

Advertising

Formula1WM : #AlphaTauri, #Tost: L’addio di #Honda nel 2021 non ci creerà alcun problema - lapisinha : ?? Abbiamo partecipato alla conferenza stampa di Franz #Tost, Team Principal di #AlphaTauri. ?????? Inevitabile non pa… - f1world_it : AlphaTauri, Tost: “Mi aspetto una stagione di successo, ma dobbiamo cambiare diverse cose”: In occasione della terz… - Ruda97_Official : ?? Bella chiacchierata con il TP dell'@AlphaTauriF1 nella conferenza stampa dei #F1Testing di quest'oggi, in cui ha… -