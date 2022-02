TCL serie 30 | cinque smartphone in fascia economica con poche differenze

(Di lunedì 28 febbraio 2022)telefoni in un solo colpo. La30 di TCL fa il suo debutto puntando sutra i modelli, che montano tutti un sensore d’immagine per la camera principale da 50 MP....

Dunque, presto vedremo sul mercato europeo, e anche in Italia, la nuova30 che offre un bouquet di 5 nuovi smartphone pensati per le videochiamate, la connettività e le attività base del ...A poche ore dall'inizio del Mobile World Congress di Barcellonaha annunciato ben cinque nuovi smartphone che andranno a comporre la30. Parliamo di30+,30,30SE,30E e30 5G. Si tratta di cinque dispositivi di fascia medio - bassa, che condividono tra loro diverse caratteristiche tecniche e vengono ...Vi abbiamo già parlato dei numerosi annunci di TCL al MWC 2022 appena dopo la conferenza dell'azienda di domenica pomeriggio, ma oggi sono emersi alcuni interessanti dettagli sugli smartphone ...Al MWC 2022 di Barcellona, TCL presenta cinque nuovi smartphone della TCL 30 Series in arrivo anche in Italia: 30, 30+, 30 5G, 30SE e 30E.