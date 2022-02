Probabili formazioni Milan-Inter | andata semifinale Coppa Italia 2021 2022

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ledi, match didelladi. Si gioca martedì 1 marzo alle 21:00 nella cornice di un San Siro infuocato per questo primo atto del doppio confronto che vale la finale. La partita potrà essere seguita in diretta su Canale 5 che detiene i diritti esclusivi della competizione.– Squalificato Tonali, spazio a Kessie e Bennacer che ha saltato l’ultimo match con l’Udinese. Possibile chance per Rebic al posto di Giroud mentre Krunic potrebbe agire sulla trequarti.– Lautaro proverà a sbloccarsi in. Con lui Dzeko. Perisic e Darmian sulle fasce, in difesa torna il terzetto titolare: ...

Milan Inter/ Diretta tv, Ibrahimovic ancora out (Coppa Italia) Spezia che ora si abbassa notevolmente in attesa di ripartire per provare a colpire i giallorossi. Bastoni recupera ...Milan Inter/ Diretta tv, Ibrahimovic ancora out (Coppa Italia) Nel secondo tempo gli scaligeri riescono a passare in vantaggio al 54 grazie alla rete messa a segno da Simeone, ...Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...A Firenza, la sfida alla Juventus non è mai stata come le altre. Dopo la partenza di Vlahovic nel mercato di gennaio (che si aggiunge a Chiesa e Bernardeschi, solo per citare i due trasferimenti più ...