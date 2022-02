Paul Heyman: “Vedo il match fra Lesnar e Reigns come una prima assoluta” (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ ormai ufficiale che il main event della seconda serata di WrestleMania 38 sarà il “Winner Takes All match” fra il WWE Champion Brock Lesnar e il WWE Universal Champion Roman Reigns che sarà accompagnato da Paul Heyman. Il match era inizialmente valido per il solo Universal Championship, dopo che The Beast Incarnate aveva scelto Reigns come suo avversario in seguito alla vittoria del Royal Rumble match. Ma il match fra i due a WrestleMania è sempre stato pensato per essere valido per entrambi i titoli e ciò ha avuto l’effettiva conferma dopo che Lesnar ha riconquistato il WWE Championship ad Elimination Chamber. Una prima assoluta Una parte di spicco ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 28 febbraio 2022) E’ ormai ufficiale che il main event della seconda serata di WrestleMania 38 sarà il “Winner Takes All” fra il WWE Champion Brocke il WWE Universal Champion Romanche sarà accompagnato da. Ilera inizialmente valido per il solo Universal Championship, dopo che The Beast Incarnate aveva sceltosuo avversario in seguito alla vittoria del Royal Rumble. Ma ilfra i due a WrestleMania è sempre stato pensato per essere valido per entrambi i titoli e ciò ha avuto l’effettiva conferma dopo cheha riconquistato il WWE Championship ad Elimination Chamber. UnaUna parte di spicco ...

