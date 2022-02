Pasquale Bruno stronca Vlahovic: «Non è un fenomeno, ignoratelo» (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole dell’ex difensore Intervenuto ai microfoni sulle pagine de La Nazione, l’ex difensore Pasquale Bruno ha parlato così in vista della sfida tra Fiorentina e Juventus. Di seguito le sue parole. Pasquale Bruno – «Ai tifosi della Fiorentina darei volentieri questo consiglio: ignoratelo. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza. Vlahovic, come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre la Fiorentina resta. Guardate che Vlahovic è un giocatore interessante ma non un fenomeno. E’ uno che ha segnato tanto in Italia ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che metteva la gamba faceva gol. Contro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) . Le parole dell’ex difensore Intervenuto ai microfoni sulle pagine de La Nazione, l’ex difensoreha parlato così in vista della sfida tra Fiorentina e Juventus. Di seguito le sue parole.– «Ai tifosi della Fiorentina darei volentieri questo consiglio:. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza., come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre la Fiorentina resta. Guardate cheè un giocatore interessante ma non un. E’ uno che ha segnato tanto in Italia ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che metteva la gamba faceva gol. Contro ...

