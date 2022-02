Nuovo San Siro, Sala: «Io resto favorevole, Milan e Inter devono parlare coi comitati» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Beppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sul Nuovo San Siro: le sue parole e gli aggiornamenti sulla vicenda Intervenuto durante la presentazione dell’anno accademico dell’università Iulm, Il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato del Nuovo San Siro della ventilata possibilità che non venga costruito a Milano: «Il Comune è a favore dello stadio e io non cambio idea, però devo far rispettare le regole. Mi pare che sia la vera ipotesi, che deve passare al vaglio di un paio di temi importanti. I terreni in questione necessitano di una bonifica e soprattutto serve un piano di mobilità per garantire che si possa fare uno stadio. Sarebbe un problema per gli albergatori, perché molto spesso chi va a vedere la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Beppe, sindaco dio, ha fatto il punto sulSan: le sue parole e gli aggiornamenti sulla vicendavenuto durante la presentazione dell’anno accademico dell’università Iulm, Il sindaco dio Beppeha parlato delSandella ventilata possibilità che non venga costruito ao: «Il Comune è a favore dello stadio e io non cambio idea, però devo far rispettare le regole. Mi pare che sia la vera ipotesi, che deve passare al vaglio di un paio di temi importanti. I terreni in questione necessitano di una bonifica e soprattutto serve un piano di mobilità per garantire che si possa fare uno stadio. Sarebbe un problema per gli albergatori, perché molto spesso chi va a vedere la ...

Advertising

Corriere : Nuovo stadio, San Siro non è l’unica soluzione: Inter e Milan studiano 3 alternative - pietroraffa : Air France ha sospeso temporaneamente i collegamenti da e per la Russia e pertanto non opererà voli per Mosca e San… - vivoperlinter : L'amministratore delegato dell'#Inter Antonello conferma il piano B per la realizzazione del nuovo stadio.… - CalcioNews24 : Nuovo #SanSiro, le parole di #Sala - SassiLive : FERROVIA FERRANDINA-MATERA, ELETTRIFICAZIONE FERROVIA POTENZA-FOGGIA E STRADA SAN NICOLA DI MELFI-POTENZA, ASSESSOR… -