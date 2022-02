MotoGP, Mondiale 2022: la entry-list, tutti i piloti iscritti e le loro nazionalità (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il prossimo weekend, da venerdì 4 a domenica 6 marzo, andrà in scena a Losail il primo Gran Premio del Mondiale MotoGP 2022. Mancano ormai pochi giorni dunque all’inizio della nuova stagione di MotoMondiale, che vedrà la partecipazione nella classe regina di 24 piloti. Il Paese più rappresentato si conferma la Spagna con 9 centauri in griglia, ma l’Italia insegue da vicino nonostante l’addio di Valentino Rossi con 7 elementi pronti a dare battaglia sulle piste di tutto il mondo. Molto più staccate tutti gli altri movimenti nazionali, con tre Stati (Australia, Sudafrica e Francia) appaiati a quota 2 ed i soli Miguel Oliveira e Takkaki Nakagami a rappresentare rispettivamente il Portogallo ed il Giappone. Da segnalare la presenza di cinque rookie provenienti dalle categorie inferiori: ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il prossimo weekend, da venerdì 4 a domenica 6 marzo, andrà in scena a Losail il primo Gran Premio del. Mancano ormai pochi giorni dunque all’inizio della nuova stagione di Moto, che vedrà la partecipazione nella classe regina di 24. Il Paese più rappresentato si conferma la Spagna con 9 centauri in griglia, ma l’Italia insegue da vicino nonostante l’addio di Valentino Rossi con 7 elementi pronti a dare battaglia sulle piste di tutto il mondo. Molto più staccategli altri movimenti nazionali, con tre Stati (Australia, Sudafrica e Francia) appaiati a quota 2 ed i soli Miguel Oliveira e Takkaki Nakagami a rappresentare rispettivamente il Portogallo ed il Giappone. Da segnalare la presenza di cinque rookie provenienti dalle categorie inferiori: ...

