L'alert dei Servizi segreti: "I foreign fighters cercano di rientrare in Italia con l'immigrazione" (Di lunedì 28 febbraio 2022) È ad ampissimo spettro l'analisi fatta dai Servizi segreti Italiani, nella consueta relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza presentata al Parlamento, per identificare il ventaglio di rischi che è chiamato a fronteggiare il Paese. Una minaccia variegata, un mix di sfide crescenti che non riguarda solo il terrorismo esterno – magari di matrice islamista – o l'eversione interna, con un'attenzione sull'anarco-insurrezionalismo che mira a fare il salto di qualità passando dal movimentismo al terrorismo. Si parla di cybersicurezza. Ma anche di minacce economiche sotto diversi profili: dal settore energetico a quello agroalimentare, dalle strategie di penetrazione delle cosche in appalti, opere pubbliche e scommesse alle metodologie utilizzate in maniera seriale dalle aziende cinesi per frodare il fisco ...

