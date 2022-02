I cittadini di Berdiansk sfidano i soldati russi: "Questa e' Ucraina" (Di lunedì 28 febbraio 2022) Decine di ucraini sfidano i soldati russi in una piazza di Berdiansk, citta' di 110 mila abitanti sul mar d'Azov, vicina a Mariupol, cantando l'inno nazionale ucraino e sventolando bandiere. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Decine di ucrainiin una piazza di, citta' di 110 mila abitanti sul mar d'Azov, vicina a Mariupol, cantando l'inno nazionale ucraino e sventolando bandiere. Il ...

