Huawei presenta al MWC 2022 3 nuovi dispositivi | MateBook | MateBook X Pro e MatePad Paper

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Mobile World Congressvede, tra i protagonisti, unain grande spolvero. L’azienda cinese è pronta a deliziarci con treprodotti, tutti pensati per chi cerca produttività in portabilità.i suoiprodotti al MWC– 2802www.computermagazine.itArriva dalla Spagna la notizia cheè pronta a conquistare il settore dei portatili con treprodotti, freschi freschi dizione. Dal MWC, il colosso cinese hato i suoi trefiori all’occhiello, che in buona sostanza altro non sono che un refresh degli ottimi prodotti disponibili attualmente sul mercato. Anche spazio per novità assolute, che faranno ...

Advertising

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Huawei presenta il notebook Huawei MateBook 16: Huawei introduce sul mercato il notebook Huawei MateBook 16, un device da… - MrGadgetTech : Huawei presenta il notebook Huawei MateBook 16: Huawei introduce sul mercato il notebook Huawei MateBook 16, un dev… - GianniVaretto : RT @maxarcidiacono: Al #MWC2022 apre le danze @HuaweiItalia e presenta #SuperDevice, l’integrazione dei propri dispositivi @Huawei, creando… - notebookitalia : Huawei presenta anche i primi sette dispositivi - alcuni dei quali inediti - abilitati nel sistema Super Device. Tr… - AltriMondiGazza : RT @maxarcidiacono: Al #MWC2022 apre le danze @HuaweiItalia e presenta #SuperDevice, l’integrazione dei propri dispositivi @Huawei, creando… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei presenta

Sound Joy sicon il classico formato da cassa Bluetooth portatile : design cilindrico con quattro altoparlanti e controlli fisici posizionati sia sulla parte superiore, sia sulla ...Super Device: Come Together as One Ora, il Super Device è disponibile sui PCtramite la facile interfaccia di trascinamento del Super Dispositivo nel Centro di Controllo del PC, consentendo un ...Huawei porta a Barcellona MateBook 16, "primo notebook Huawei ad alte prestazioni dotato di un display FullView da 16 pollici". Sono davvero tante le novità presentate dall'azienda cinese alla fiera ...The new HMS for PC's capabilities, including PC versions of HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery, HUAWEI Assistant·TODAY, elevates the PC ...