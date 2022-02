Gatti Juve, il ds del Frosinone: «Ecco perché non è andato al Torino» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le dichiarazioni del dirigente dei ciociari Ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato così dell’affare Gatti alla Juve. Gatti Juve – «Ci credevano Torino e Juventus, ma anche parecchie altre squadre lo volevano. Insieme a Vlahovic e Zakaria la Juve ha voluto prendersi Gatti e la cosa più importante era che ce lo lasciavano, mentre gli altri lo volevano subito». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le dichiarazioni del dirigente dei ciociari Ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo delGuido Angelozzi ha parlato così dell’affarealla– «Ci credevanontus, ma anche parecchie altre squadre lo volevano. Insieme a Vlahovic e Zakaria laha voluto prendersie la cosa più importante era che ce lo lasciavano, mentre gli altri lo volevano subito». L'articolo proviene da Calcio News 24.

