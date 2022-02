Amici 21, Raimondo Todaro cacciato per colpa di Alessandra Celentano? L’anno prossimo non ci sarà? L’indiscrezione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Serale di Amici 21 non è ancora iniziato e già sta facendo discutere: sembra che Raimondo Todaro sia stato cacciato per colpa di Alessandra Celentano. Ma cosa è successo? L’anno prossimo ci sarà? Leggi anche: Amici 2022: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi ammessi Raimondo Todaro sarà ad Amici 21... Leggi su donnapop (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Serale di21 non è ancora iniziato e già sta facendo discutere: sembra chesia statoperdi. Ma cosa è successo?ci? Leggi anche:2022: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi ammessiad21...

Advertising

Valenti37659542 : Magari potesse andare alla registrazione,e io che sto scrivendo ogni giorno ad Amici e Raimondo di fargli la sorpre… - Raffael82535444 : RT @fefestreet: Raimondo ha ragione,prendere degli allievi già bravissimi solo per avere qualcuno da portare al serale è troppo facile,l’im… - osarieme4 : Discussioni inutili : da settembre o 2 settimane, versatili e non, pronti o da “crescere” (Mattia ha fatto esattame… - _Juliette_3 : AHAHAHHAAH RAIMONDO ON FIRE! DAJE! #amici2021 #amici #AMICI21 - giadar582 : RT @fefestreet: Raimondo ha ragione,prendere degli allievi già bravissimi solo per avere qualcuno da portare al serale è troppo facile,l’im… -