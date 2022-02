Aiuti umanitari all’Ucraina: la regia affidata alla Protezione Civile (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Toccherà alla Protezione Civile di Benevento coordinare gli Aiuti per il popolo ucraino, travolto dalla guerra scatenata dall’esercito russo. È quanto deciso al termine di una riunione svoltasi a Palazzo Mosti, presieduta dal vice sindaco Francesco De Pierro. I lavori erano stati indetti con la precisa intenzione di evitare che in questo frangente storico così drammatico possano crearsi confusioni, sovrapposizioni, speculazioni nella predisposizione di Aiuti umanitari agli ucraini e comunque per essere concreti. In Sala Consiliare a Palazzo Mosti hanno partecipato numerose associazioni: Misericordia, Croce Rossa, Protezione Civile, Caritas, Acli, al Comunità di Sant’Egidio, L’Unicef, i Lions, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Toccheràdi Benevento coordinare gliper il popolo ucraino, travolto dguerra scatenata dall’esercito russo. È quanto deciso al termine di una riunione svoltasi a Palazzo Mosti, presieduta dal vice sindaco Francesco De Pierro. I lavori erano stati indetti con la precisa intenzione di evitare che in questo frangente storico così drammatico possano crearsi confusioni, sovrapposizioni, speculazioni nella predisposizione diagli ucraini e comunque per essere concreti. In Sala Consiliare a Palazzo Mosti hanno partecipato numerose associazioni: Misericordia, Croce Rossa,, Caritas, Acli, al Comunità di Sant’Egidio, L’Unicef, i Lions, ...

