Salto con gli sci, Hinzenbach 2022: Kriznar domina dal trampolino HS90, Malsiner ventitreesima

E' Nika Kriznar a vincere la tappa di Coppa del Mondo di Salto con gli sci andata in scena a Hinzenbach, in Austria. Dal trampolino HS90, la slovena ottiene il miglior tempo sia nel primo che nel secondo round, sbaragliando letteralmente la concorrenza. Punteggio di 235.3 che non viene minimamente avvicinato dalle rivali, e così la vittoria è agevole e già di fatto certificata dopo un primo Salto da 115.6. Il secondo, da 119.7 con anche le altre che si migliorano, le consente di dormire sonni tranquilli. Alle sue spalle si piazza la padrona di casa Marita Kramer, che non salta bene nel primo tentativo, salvo poi rifarsi con gli interessi nel secondo round. Discorso inverso per Josephine Pagnier: la francese peggiore nel secondo Salto e deve accontentarsi del terzo ...

