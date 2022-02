Salernitanamania | questa squadra non può fare a meno di Bonazzoli Nicola lo aspetta a braccia aperte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salernitanamania questa

Calciomercato.com

Commenta per primo Il pareggio col Bologna ha fatto salire a quattro i risultati utili consecutivi, ma Davide Nicola ha dovuto rimandare l'appuntamento con la prima vittoria della sua gestione. La ...Indirezione vanno i contatti, fitti negli ultimi giorni, tra Iervolino e Walter Sabatini . Il desiderio dell'imprenditore napoletano è quello di dare una poltrona dirigenziale ad una figura ...La prova contro i rossoblu è stata positiva sul piano del gioco, ma è mancato il guizzo sotto porta. In questo senso è pesata tanto l’assenza di Federico Bonazzoli. L’ex Samp ha avuto una settimana ...La partita di stasera non fa altro che aumentare la mia voglia di stare con questi ragazzi” (CalcioMercato.it) Il segnale importante è l'atteggiamento e la voglia di sentirsi vivi e di praticare un ...