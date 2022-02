Milan-Udinese, Marelli: “Al 99% Udogie l’ha presa con la mano” (Di domenica 27 febbraio 2022) Il commentatore arbitrale Luca Marelli ha commentato il tanto discusso gol di Udogie in Milan-Udinese di Serie A. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 febbraio 2022) Il commentatore arbitrale Lucaha commentato il tanto discusso gol diindi Serie A. Queste le dichiarazioni

Advertising

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - gippu1 : È un momento giornalisticamente propizio per ricordarvi che anche in quattro dei suoi ultimi sei scudetti (1993, 19… - sportface2016 : #MilanUdinese, #Marino: 'Il Var non può decidere a sensazione. Da 48 ore rivedo le immagini, ma non vedo tocchi di… - mamba84_black : @capuanogio Menziono solamente il goal dell'Udinese contro il Milan e mi taccio - gionniLZ : RT @sportface2016: #MilanUdinese, #Marino: 'Il Var non può decidere a sensazione. Da 48 ore rivedo le immagini, ma non vedo tocchi di bracc… -