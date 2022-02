LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: ripresi i fuggitivi, gruppo compatto a 20 km dall’arrivo! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 La corsa passa adesso sotto al traguardo: si entra nel circuito conclusivo di Kuurne. 16.33 Plotone adesso a 10 secondi dal terzetto davanti. 16.31 Van der Hoorn si riporta su Narvaez e Laporte: veramente maiuscola la prova dell’olandese in fuga da questa mattina. 16.30 Vista la trenata che ha dato in precedenza, difficilmente Sonny Colbrelli sarà il punto di riferimento della Bahrain Victorious quest’oggi. 16.29 Laporte tenta nuovamente l’attacco! Narvaez non lo molla! 16.28 Si rialzano i fuggitivi che sembrano essersi definitivamente arresi. 16.27 E con questa accelerazione furente il gruppo si porta a soli dieci secondi dalla fuga. 16.25 Sonny Colbrelli tira in prima persona! Menata del campione europeo. 16.24 Arriva anche Matej ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 La corsa passa adesso sotto al traguardo: si entra nel circuito conclusivo di. 16.33 Plotone adesso a 10 secondi dal terzetto davanti. 16.31 Van der Hoorn si riporta su Narvaez e Laporte: veramente maiuscola la prova dell’olandese in fuga da questa mattina. 16.30 Vista la trenata che ha dato in precedenza, difficilmente Sonny Colbrelli sarà il punto di riferimento della Bahrain Victorious quest’oggi. 16.29 Laporte tenta nuovamente l’attacco! Narvaez non lo molla! 16.28 Si rialzano iche sembrano essersi definitivamente arresi. 16.27 E con questa accelerazione furente ilsi porta a soli dieci secondi dalla fuga. 16.25 Sonny Colbrelli tira in prima persona! Menata del campione europeo. 16.24 Arriva anche Matej ...

