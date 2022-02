L’Armata rossa umiliata dai “mujaheddin” (Di domenica 27 febbraio 2022) La sera del 27 dicembre 1979 Hafizullah Amin, presidente della Repubblica socialista dell’Afghanistan, sta cenando nel sontuoso palazzo presidenziale di Kabul quando gli ospiti iniziano a sentirsi male e si accasciano. Anche Amin crolla con la testa nel piatto. La cena era stata avvelenata dal KGB, il servizio segreto sovietico: l’intervento di un medico russo salva la vita del presidente. Poche ore dopo il palazzo è sotto attacco e Amin esce in mutande e con una flebo nel braccio. Forze speciali sovietiche e una squadra del KGB combattono contro la guardia presidenziale per la conquista del palazzo: Amin è ucciso. CONFLITTO DURATO UN DECENNIO L’attacco al palazzo presidenziale e il colpo di Stato segnano l’inizio dell’invasione sovietica dall’Afghanistan, un conflitto durato un decennio con migliaia di morti, fallimentare come il successivo tentativo degli Sati Uniti – dopo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) La sera del 27 dicembre 1979 Hafizullah Amin, presidente della Repubblica socialista dell’Afghanistan, sta cenando nel sontuoso palazzo presidenziale di Kabul quando gli ospiti iniziano a sentirsi male e si accasciano. Anche Amin crolla con la testa nel piatto. La cena era stata avvelenata dal KGB, il servizio segreto sovietico: l’intervento di un medico russo salva la vita del presidente. Poche ore dopo il palazzo è sotto attacco e Amin esce in mutande e con una flebo nel braccio. Forze speciali sovietiche e una squadra del KGB combattono contro la guardia presidenziale per la conquista del palazzo: Amin è ucciso. CONFLITTO DURATO UN DECENNIO L’attacco al palazzo presidenziale e il colpo di Stato segnano l’inizio dell’invasione sovietica dall’Afghanistan, un conflitto durato un decennio con migliaia di morti, fallimentare come il successivo tentativo degli Sati Uniti – dopo ...

