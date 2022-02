La Spezia, insulti sessisti all’arbitro donna durante una partita di calcio giovanile: allenatore squalificato (Di domenica 27 febbraio 2022) Una giovanissima donna arbitro sarebbe stata oggetto di “numerose frasi offensive e discriminatorie per motivo di sesso” da parte dell’allenatore e di «“sostenitori, e calciatori non meglio identificati“ ad una partita del campionato Under 14 alla Spezia. È la motivazione con cui il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha ordinato le porte chiuse per una giornata al campo della Santerenzina e inflitto lo stop fino al prossimo 30 giugno all’allenatore della formazione Giovanissimi B, oltre ad aver comminato alla società una multa di 200 euro. A Un arbitro donna in campo riportare l’episodio la direttrice di gara ventenne appartenente alla sezione AIA della Spezia, che ha presentato un dettagliato referto, con supplemento, in merito alla ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Una giovanissimaarbitro sarebbe stata oggetto di “numerose frasi offensive e discriminatorie per motivo di sesso” da parte dell’e di «“sostenitori, e calciatori non meglio identificati“ ad unadel campionato Under 14 alla. È la motivazione con cui il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha ordinato le porte chiuse per una giornata al campo della Santerenzina e inflitto lo stop fino al prossimo 30 giugno all’della formazione Giovanissimi B, oltre ad aver comminato alla società una multa di 200 euro. A Un arbitroin campo riportare l’episodio la direttrice di gara ventenne appartenente alla sezione AIA della, che ha presentato un dettagliato referto, con supplemento, in merito alla ...

TelenordLiguria : Davvero un bell'esempio di fairplay... - sportli26181512 : Arbitro donna denuncia degli insulti sessisti, squalificato l'allenatore: (ANSA) - LA SPEZIA, 27 FEB - Una donna ar… - AnsaLiguria : Arbitro donna denuncia insulti sessisti, squalificato allenatore. In campionato Under 14 alla Spezia. Società prese… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Arbitro donna denuncia insulti sessisti, squalificato allenatore In campionato Under 14 alla Spezia. Società presenta ricorso - _Sim95_ : @milan_risorto A me insultano se io dico che contro ad esempio Spezia Bologna e Verona ad inizio stagione vincemmo… -