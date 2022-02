La Corea del Nord ha testato un altro missile (Di domenica 27 febbraio 2022) verso il Mar del Giappone. Se confermato, si tratterebbe dell’ottavo test missilistico dall’inizio del 2022. Il Comando di Stato maggiore sudCoreano ha riferito di aver rilevato il lancio dall’area di Sunan, intorno a Pyongyang, alle 7:52 ore locali. Il vettore ha volato per circa 300 chilometri Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 febbraio 2022) verso il Mar del Giappone. Se confermato, si tratterebbe dell’ottavo test missilistico dall’inizio del 2022. Il Comando di Stato maggiore sudno ha riferito di aver rilevato il lancio dall’area di Sunan, intorno a Pyongyang, alle 7:52 ore locali. Il vettore ha volato per circa 300 chilometri

