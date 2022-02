Kate e William prendono posizione per l’Ucraina: il messaggio di speranza (Di domenica 27 febbraio 2022) Siamo ormai al quarto giorno dallo scoppio della guerra in Ucraina, scatenata dalla Russia di Putin. Tra notizie e aggiornamenti dal fronte, approfondimenti televisivi e lunghe maratone informative, anche i Vip internazionali stanno facendosi sentire, prendendo posizione su ciò che accade. Mancava giusto l’amata coppia Royal: seguendo l’esempio di Harry e Meghan, anche Kate e William hanno deciso di lanciare un accorato messaggio di speranza, dichiarandosi al fianco del popolo ucraino martoriato da questo assurdo conflitto. William e Kate: il sostegno all’Ucraina su Twitter William e Kate si sono rivolti direttamente a Twitter per esprimere il massimo sostegno al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma in particolare ... Leggi su dilei (Di domenica 27 febbraio 2022) Siamo ormai al quarto giorno dallo scoppio della guerra in Ucraina, scatenata dalla Russia di Putin. Tra notizie e aggiornamenti dal fronte, approfondimenti televisivi e lunghe maratone informative, anche i Vip internazionali stanno facendosi sentire, prendendosu ciò che accade. Mancava giusto l’amata coppia Royal: seguendo l’esempio di Harry e Meghan, anchehanno deciso di lanciare un accoratodi, dichiarandosi al fianco del popolo ucraino martoriato da questo assurdo conflitto.: il sostegno alsu Twittersi sono rivolti direttamente a Twitter per esprimere il massimo sostegno al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma in particolare ...

