Ibrahimovic non lascia: 'Il mio futuro è il calcio, non mollo finché non vinco col Milan. Grandi cose da quando sono qui' (Di domenica 27 febbraio 2022) Intervenuto a margine della presentazione dei suoi NFTs, tratti dal libro “Adrenalina – My untold stories", Zlatan Ibrahimovic... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Intervenuto a margine della presentazione dei suoi NFTs, tratti dal libro “Adrenalina – My untold stories", Zlatan...

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Non mollo finché non vinco con questa squadra. Dà dolore non poter essere in campo soprattutto adess… - TuttoMercatoWeb : #Ibrahimovic: “Non mollo finché non vinco col #Milan” ?? Antonello Gioia - sportli26181512 : Ibrahimovic non lascia: 'Il mio futuro è il calcio, non mollo finché non vinco col Milan. Grandi cose da quando son… - DenisBianco : RT @FraNasato: Ibrahimovic alla presentazione dei suoi NFT: “Non mollo fin quando non vinco con questa squadra” #Milan - FraNasato : Ibrahimovic alla presentazione dei suoi NFT: “Non mollo fin quando non vinco con questa squadra” #Milan -