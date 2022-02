DIRETTA Torino-Cagliari: segui la partita LIVE (Di domenica 27 febbraio 2022) Goal News Torino-Cagliari: segui la partita in DIRETTA! Alle ore 18.00 di oggi, Torino e Cagliari si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I granata occupano il settimo posto in classifica con 27 punti, mentre i sardi sono tredicesimi a quota 21. Nella gara d'andata, disputatasi il 6 novembre scorso allo Stadio Sant'Elia, il Cagliari si era imposto per 2-1. All'andata fu Diego Lopez a fare gol per il Torino, pareggiando i conti dopo aver subito il vantaggio rossoblù grazie a un rigore di Joao Pedro. Al 79', tuttavia, Marco Borriello segnò la rete decisiva che permise ai sardi di portare a casa i tre punti. Il Torino non vince un incontro ... Leggi su goalnews (Di domenica 27 febbraio 2022) Goal Newslain! Alle ore 18.00 di oggi,si affrontano allo Stadio Olimpico Grandeper la ventunesima giornata del campionato di Serie A. I granata occupano il settimo posto in classifica con 27 punti, mentre i sardi sono tredicesimi a quota 21. Nella gara d'andata, disputatasi il 6 novembre scorso allo Stadio Sant'Elia, ilsi era imposto per 2-1. All'andata fu Diego Lopez a fare gol per il, pareggiando i conti dopo aver subito il vantaggio rossoblù grazie a un rigore di Joao Pedro. Al 79', tuttavia, Marco Borriello segnò la rete decisiva che permise ai sardi di portare a casa i tre punti. Ilnon vince un incontro ...

Advertising

CentotrentunoC : #TorinoCagliari Pochi cambi per Walter #Mazzarri nella partita da ex contro il Torino: dentro Marin per l'infortu… - morshalinali901 : Torino vs Cagliari in diretta LIVE LINK- - morshalinali901 : Torino vs Cagliari in diretta LIVE LINK- - morshalinali901 : Torino vs Cagliari in diretta LIVE LINK- - morshalinali901 : Torino vs Cagliari in diretta LIVE LINK- -