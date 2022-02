Cash segna e mostra una maglietta per l’Ucraina. L’arbitro lo ammonisce

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il calciatore dell’Aston Villa Mattyè stato ammonito per essersi tolto ladopo un gol. Tutto normale, ma il terzino hato un messaggio importante: “Tomasz Kedziora + famiglia. Fatti forza fratello”. Un messaggio di vicinanza al difensore polacco della Dinamo Kiev, e compagno di nazionale, rimasto nella capitale ucraina, sotto assedio da parte dell’esercito russo. MaJohn Brooks non ha potuto fare altro che avvicinarsi al terzino e ammonirlo. Giusto ai fini del regolamento, un po’ meno sotto il punto di vista del buon senso. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cash segna

TUTTO mercato WEB

Al 33' Joelintondi testa il gol dello 0 - 1, deviando all'angolino basso il cross di Ryan ... al 17' sblocca la partita Matty, che raccoglie un pallone respinto dalla difesa avversaria e ...... cirrosi epatica e demenza correlata all'alcol), esce oggi l'atteso The Tipping Point , che... Curt ha abbozzato questo semplice riff di chitarra, un po' alla Bob Dylan, o Johnny, e siamo ...Il calciatore dell’Aston Villa Matty Cash è stato ammonito per essersi tolto la maglietta dopo un gol. Tutto normale, ma il terzino ha mostrato un messaggio importante: “Tomasz Kedziora + famiglia.Si dice che Johnny Cash abbia impersonificato lo spirito ribelle del rock’n’roll prima ancora che il genere stesso esistesse. Cash è stato The Man in Black, un uomo trasgressivo e spirituale in confli ...