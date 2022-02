“Caro dottore, come sta la nostra sanità?” (Di domenica 27 febbraio 2022) La sanità è un tema sempre soggetto ad analisi e critiche e la maggioranza delle persone, attualmente, è insoddisfatta del servizio erogato. Decido così di scomodare un esperto sul campo ogni giorno e gli pongo alcune domande alle quali risponde con straordinario realismo e competenza. Dopo i convenevoli di rito passo subito a chiedere il parere dell’esperto sulla medicina di base e sul ruolo dei medici di base, per altro, presenti sul territorio in numero inferiore a quanto la densità dei cittadini richiederebbe. Gli utenti del servizio li definiscono impiegati utili per ripetere le ricette, senza verificare se il farmaco assunto da anni vada ancora bene o meno. Raramente, dicono le lamentele, visitano e meno ancora, rispondono alle chiamate da casa. “Io faccio l’ospedaliero – risponde il medico – e anche qui abbiamo molti problemi. Quello che posso affermare è ciò ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Laè un tema sempre soggetto ad analisi e critiche e la maggioranza delle persone, attualmente, è insoddisfatta del servizio erogato. Decido così di scomodare un esperto sul campo ogni giorno e gli pongo alcune domande alle quali risponde con straordinario realismo e competenza. Dopo i convenevoli di rito passo subito a chiedere il parere dell’esperto sulla medicina di base e sul ruolo dei medici di base, per altro, presenti sul territorio in numero inferiore a quanto la densità dei cittadini richiederebbe. Gli utenti del servizio li definiscono impiegati utili per ripetere le ricette, senza verificare se il farmaco assunto da anni vada ancora bene o meno. Raramente, dicono le lamentele, visitano e meno ancora, rispondono alle chiamate da casa. “Io faccio l’ospedaliero – risponde il medico – e anche qui abbiamo molti problemi. Quello che posso affermare è ciò ...

