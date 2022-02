Blanco è tornato single? Gli indizi sui social non lasciano dubbi (Di domenica 27 febbraio 2022) Blanco è di nuovo single? La scoperta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo sta affrontando un momento molto complicato “Ti amo Giulia” urlato dal palco del Teatro Ariston, un amore… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022)è di nuovo? La scoperta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo sta affrontando un momento molto complicato “Ti amo Giulia” urlato dal palco del Teatro Ariston, un amore… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

onevjsion : RT @xflorenzistan: questa foto mi rende debole ma mi fa anche ridere perché blanco sembra sia appena tornato dal mare io non ce la faccio c… - _TheBlondiegirl : RT @xflorenzistan: questa foto mi rende debole ma mi fa anche ridere perché blanco sembra sia appena tornato dal mare io non ce la faccio c… - obvae_ : RT @xflorenzistan: questa foto mi rende debole ma mi fa anche ridere perché blanco sembra sia appena tornato dal mare io non ce la faccio c… - sincityraddors : RT @xflorenzistan: questa foto mi rende debole ma mi fa anche ridere perché blanco sembra sia appena tornato dal mare io non ce la faccio c… - peetalidirosa : RT @xflorenzistan: questa foto mi rende debole ma mi fa anche ridere perché blanco sembra sia appena tornato dal mare io non ce la faccio c… -