Baba Vanga e le temibili previsioni sulla terza guerra mondiale: e non finisce qui… (Di domenica 27 febbraio 2022) Baba Vanga, la profetessa macedone nota per le sue previsioni, nomina terribili sventure da parte dell'estremo territorio del Nord Est. Venti di guerra soffiano da qualche giorno sull'Est europeo.

Ultime Notizie dalla rete : Baba Vanga 2022, le cinque profezie previste per quest'anno: c'è anche la terza guerra mondiale? Baba Vanga , la chiaroveggente cieca di origini bulgare morta nel 1996, ci ha lasciato in eredità previsioni più o meno catastrofiche e ogni anno i suoi seguaci fanno il punto della situazione. Foto: ...

Baba Vanga, le 5 terribili previsioni del 2022 Il 2022 sarà un anno pieno di disastri naturali. La sentenza di Baba Vanga, la chiaroveggente bulgara che ha perso la vista a 12 anni e che ha affermato di aver ricevuto da Dio il dono della chiaroveggenza. LE PREVISIONI VENGONO RIVELATE DAI SEGUACI La donna è ...

Lo sapevate? Un secolo fa la profezia sull'attacco russo | Cagliari Il conflitto provocherà “corruzione generale” e “grande carestia”: per fare la farina “gli uomini useranno la corteccia degli alberi”. In particolare quella del veggente di Voralberg che nel 1922 ebbe ...

