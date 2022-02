Spalletti cambia ancora? È pronto a farlo contro la Lazio (Di sabato 26 febbraio 2022) I pareggi di Milan e Inter rispettivamente contro Udinese e Genoa rimettono nelle condizioni il Napoli di avere una ghiotta possibilità in chiave classifica. In caso di successo, infatti, gli azzurri avrebbero la possibilità di agganciare i rossoneri in vetta, scavalcando i nerazzurri che però hanno una partita in mano. Il tecnico Luciano Spalletti sarebbe pronto a cambiare nuovamente modulo, così come è successo nelle ultime uscite alla luce delle numerose defezioni a cui ha dovuto far fronte. Il tecnico valuta un nuovo modulo L’allenatore di Certaldo starebbe valutando il passaggio al 4-3-3, che si è visto già nel secondo tempo del match contro il Barcellona. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Poi c’è stato un momento brevissimo (nella sfida di giovedì ndr) in ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) I pareggi di Milan e Inter rispettivamenteUdinese e Genoa rimettono nelle condizioni il Napoli di avere una ghiotta possibilità in chiave classifica. In caso di successo, infatti, gli azzurri avrebbero la possibilità di agganciare i rossoneri in vetta, scavalcando i nerazzurri che però hanno una partita in mano. Il tecnico Lucianosarebbere nuovamente modulo, così come è successo nelle ultime uscite alla luce delle numerose defezioni a cui ha dovuto far fronte. Il tecnico valuta un nuovo modulo L’allenatore di Certaldo starebbe valutando il passaggio al 4-3-3, che si è visto già nel secondo tempo del matchil Barcellona. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Poi c’è stato un momento brevissimo (nella sfida di giovedì ndr) in ...

