Advertising

Mediagol : Serie B, 26a giornata: Monza-Lecce, Como-Brescia e Reggina-Pisa. Il programma - SportInTV_IT : #SkySport – #SerieB 2021/2022: la 26a giornata #SkyCalcio #SkySerieB - TUTTOB1 : Serie B, al via oggi la 26a giornata - digitalsat_it : #DAZN ascolti #Nielsen #SerieA 26a giornata. Superata per la prima volta quota 8 milioni - Dalla_SerieA : 26a giornata, i precedenti - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 26a

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 LaB torna in campo con una classifica ancora più affollata fra i primi posti. Al comando, adesso, c'è il Brescia - che in questa giornata sfida il Como; poi, con un punto in meno, ci sono Pisa, ...Cosenza - Alessandria è una partita valevole per lagiornata del campionato di calcio diB 2021 - 22. Il match vede di fronte Cosenza che attualmente si trova al 17° posto in classifica con ...Le probabili formazioni di Como-Brescia, incontro valevole per la 26a giornata di Serie B, in campo alle 14.05 al 'Sinigaglia': COMO (4-4-2): Facchin; Vignali, Bertoncini, Scaglia, Cagnano; Iovine, ...Appuntamento con la 27a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...