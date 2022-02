Oroscopo di Paolo Fox 27 febbraio | domenica in amore priorità ai desideri

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ariete – Giornata favorevole per l’, Luna favorevole, non isolatevi se siete da soli da un po’. Chi cerca un primo impiego potrebbe trovare qualcosa, ma potrebbero esserci elementi da rivedere. Potrebbero esserci scontri da affrontare. Toro – Buono l’, la Luna aiuta gli innamorati. E’ prevista una sensazione speciale in queste ore. Sul lavoro qualcosa si è chiuso o si sta per chiudere, ma ci sono già nuove aperture in vista. Gemelli – Invi sentite forte, domani ancora di più. Sono favoriti gli incontri. Se lavorate a tempo determinato sapete che dovrete fare l’impossibile per farvi rinnovare un contratto entro tre mesi. Cancro – Inle relazioni che hanno resistito sono molto forti, marzo porterà un premio. Sul lavoro c’è incertezza, stanchezza e cercate soluzioni, ma non tutto dipende da voi. ...