Napoli, Spalletti: Restare sul carro dello scudetto (Di sabato 26 febbraio 2022) “In questa stagione non abbiamo ancora centrato niente, bisogna Restare agganciati alla posizione per provare a vincere lo scudetto oppure guardarsi alle spalle se scendi da quel carro. Resta la stessa strategia, vincere più partite possibili, sia per lo scudetto che per la Champions del prossimo anno”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Lazio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) “In questa stagione non abbiamo ancora centrato niente, bisognaagganciati alla posizione per provare a vincere looppure guardarsi alle spalle se scendi da quel. Resta la stessa strategia, vincere più partite possibili, sia per loche per la Champions del prossimo anno”. Lo ha detto il tecnico delLucianoalla vigilia della partita contro la Lazio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

