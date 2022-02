Mattarella | Con regole Calciosociale avrei tirato rigori da piccolo | me lo impedivano perché debole

(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 febbraio 2022: Conanch'ioda, me loperche'Ho saputo che una delleche applicate è che ili tira ...

Advertising

gualtierieurope : A #Corviale per l'inaugurazione del nuovo campo di calcio al #CampodeiMiracoli, con il Presidente Mattarella e… - nzingaretti : Con il Presidente Mattarella e il sindaco @gualtierieurope all’inaugurazione del nuovo campo del Calciosociale a… - riccardomagi : 'Una nuova stagione di partecipazione popolare' ha scandito con solennità il Presidente Mattarella il giorno del gi… - bergonzi_paola : RT @GaribaldiPaolo: Quando la NATO bombardò #Belgrado, nell'ambito di un conflitto che fece 2-3000 morti civili (di cui almeno 89 bambini),… - TeresaJordano70 : RT @DelpapaMax: Mattarella all'aperto con mascherina. Mi vergogno di un presidente così -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Con

Roma, 26 febbraio 2022regole Calciosociale anch'io avrei tirato rigori da piccolo, me lo impedivano perche debole 'Ho saputo che una delle regole che applicate è che i rigori li tira anche il più debole. Se ...ROMA " Inaugurato oggi al Corviale di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio, il Campo dei Miracoli realizzatoil coinvolgimento della Regione Lazio, di Ater Roma e di altri enti e aziende, tra cui Acqua Lete. L'impegno di Acqua Lete non è nuovo in progetti di ...Ed era presente stamattina durante la visita del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Le risorse di Sport e Periferie, confermate dalla sottosegretaria allo Sport Vezzali, continuano a sostenere tante ...2' di lettura 26/02/2022 - ROMA (ITALPRESS) – “Grazie al Presidente Mattarella perchè ha capito, grazie a questo protagonismo del quartiere e alla collaborazione con le istituzioni Corviale sarà una b ...