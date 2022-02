LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: guida Kristoffersen, Razzoli e Vinatzer distanti. Fuori Braathen (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Decisamente meglio Atle Lie McGrath (Norvegia), nono a +1”06. Le condizioni della pista non permettono di rimanere attaccati ai primi… 10.13 Fabio Gstrein (Austria) pasticcia dall’inizio alla fine: ventunesimo a +2”72. 10.11 22 atleti all’arrivo, comanda il norvegese Kristoffersen con 0”01 di margine sull’elvetico Meillard. Terzo il connazionale Yule (+0”40), azzurri nelle retrovie ad oltre un secondo di distacco. 10.09 Poco efficace l’azione del russo Alexander Khoroshilov, diciottesimo a +1”71. 10.07 Quattordicesimo il bulgaro Albert Popov (+1”48). Continuano a sprofondare Razzoli (sedicesimo) e Vinatzer (diciassettesimo). 10.05 Sala in ritardo di +0”47 alla prima fotocellula, svantaggio che cresce a +1”00 dopo trenta secondi di gara. Al traguardo il ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 Decisamente meglio Atle Lie McGrath (Norvegia), nono a +1”06. Le condizioni della pista non permettono di rimanere attaccati ai primi… 10.13 Fabio Gstrein (Austria) pasticcia dall’inizio alla fine: ventunesimo a +2”72. 10.11 22 atleti all’arrivo, comanda il norvegesecon 0”01 di margine sull’elvetico Meillard. Terzo il connazionale Yule (+0”40), azzurri nelle retrovie ad oltre un secondo di distacco. 10.09 Poco efficace l’azione del russo Alexander Khoroshilov, diciottesimo a +1”71. 10.07 Quattordicesimo il bulgaro Albert Popov (+1”48). Continuano a sprofondare(sedicesimo) e(diciassettesimo). 10.05 Sala in ritardo di +0”47 alla prima fotocellula, svantaggio che cresce a +1”00 dopo trenta secondi di gara. Al traguardo il ...

