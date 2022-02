Guerra in Ucraina, il portiere del Real Madrid Lunin: «Servono cibo e farmaci…» (Di sabato 26 febbraio 2022) Il portiere del Real Madrid Lunin ha lanciato un appello per aiutare l’Ucraina Andrij Lunin, portiere del Real Madrid, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un appello per aiutare la popolazione in Ucraina. L’APPELLO – «Cari spagnoli e gente che vuole aiutare l’Ucraina in questi momenti difficili. Nella Calle Mendez Alvaro, 8, Ucramarket, dalle 11 alle 17, c’è bisogno di: cibo in scatola, cotone, bendaggi, farmaci emostatici, antidolorifici. Vestiti: calzini caldi. Grazie per la collaborazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Ildelha lanciato un appello per aiutare l’Andrijdel, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un appello per aiutare la popolazione in. L’APPELLO – «Cari spagnoli e gente che vuole aiutare l’in questi momenti difficili. Nella Calle Mendez Alvaro, 8, Ucramarket, dalle 11 alle 17, c’è bisogno di:in scatola, cotone, bendaggi, farmaci emostatici, antidolorifici. Vestiti: calzini caldi. Grazie per la collaborazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

