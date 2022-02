Elisabetta, parla l’ex dottoressa di Corte: “La Regina viene curata così” (Di sabato 26 febbraio 2022) L’annuncio arrivato direttamente da Buckingham Palace ha preoccupato tutti: la Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid-19. Il contagio, purtroppo, è arrivato a seguito della positività del Principe Carlo, che ha contratto il virus per la seconda volta. I due si erano infatti incontrati pochi giorni prima che giungesse il risultato del test e il pensiero è corso subito alla Regina – non più giovanissima, sebbene notoriamente di fibra resistente – e alla sua salute. Se le condizioni rassicurano, è ancora più confortante il pensiero che sia circondata da un’intera equipe di bravissimi medici che la tengono d’occhio giorno e notte. Elisabetta, parla l’ex dottoressa di Corte: le condizioni della Regina Passati i giorni iniziali con ... Leggi su dilei (Di sabato 26 febbraio 2022) L’annuncio arrivato direttamente da Buckingham Palace ha preoccupato tutti: laè risultata positiva al Covid-19. Il contagio, purtroppo, è arrivato a seguito della positività del Principe Carlo, che ha contratto il virus per la seconda volta. I due si erano infatti incontrati pochi giorni prima che giungesse il risultato del test e il pensiero è corso subito alla– non più giovanissima, sebbene notoriamente di fibra resistente – e alla sua salute. Se le condizioni rassicurano, è ancora più confortante il pensiero che sia circondata da un’intera equipe di bravissimi medici che la tengono d’occhio giorno e notte.di: le condizioni dellaPassati i giorni iniziali con ...

