Benevento, sasso contro il pullman diretto a Perugia e vetro in frantumi (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA - Tanta paura ma per fortuna nessun ferito . Una vigilia movimentata quella di Perugia - Benevento per i sanniti, il cui pullman nel pomeriggio di ieri (venerdì 25 febbraio) è stato colpito da un ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 febbraio 2022) ROMA - Tanta paura ma per fortuna nessun ferito . Una vigilia movimentata quella diper i sanniti, il cuinel pomeriggio di ieri (venerdì 25 febbraio) è stato colpito da un ...

Advertising

umbriaOn : Un sasso contro il bus del Benevento: indagini in corso - 100x100Napoli : Serie B: pullman del Benevento colpito da un sasso mentre si recava a Perugia - sportli26181512 : #Benevento, sasso contro il #pullman diretto a #Perugia e vetro in frantumi: Grande spavento per i campani alla vig… - serieB123 : Benevento, sasso sul pullman diretto a Perugia e vetro in frantumi - OdeonZ__ : Agguato al Benevento, sasso sul pullman: l'autista evita il peggio -