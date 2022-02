Ucraina, portavoce Scholz: difficile sospendere Russia da Swift (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parlando di ulteriori sanzioni e azioni da intraprendere contro la Russia e in particolare dell'eventualità di escluderla dal sistema Swift, il meccanismo bancario cruciale per le transazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parlando di ulteriori sanzioni e azioni da intraprendere contro lae in particolare dell'eventualità di escluderla dal sistema, il meccanismo bancario cruciale per le transazioni ...

Advertising

ilpost : Per giorni i portavoce del governo russo avevano parlato apertamente di «isteria occidentale» sulle notizie che pro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'Onu è 'seriamente preoccupata' per la situazione in Ucraina e sta ricevendo un crescente numero di segn… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Portavoce del Cremlino: 'Putin pronto a inviare a Minsk delegazione russa a livello di rappresentanti del… - HAL9000_81 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Portavoce del Cremlino: 'Putin pronto a inviare a Minsk delegazione russa a livello di rappresentanti del Minis… - PalmeStef : RT @krvcktr: Yelizaveta Peskova la figlia del portavoce di Putin dice no alla guerra,perfino i loro figli si dissociano! #???????? #RussiaU… -