Ucraina, Olena Kurilo volto simbolo del conflitto: "La mia casa è distrutta, sono viva per miracolo" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Olena Kurilo è un’insegnante di Chuguev, nella regione di Kharkiv. La sua foto ha fatto il giro del mondo diventando emblema del conflitto tra Russia e Ucraina e occupando le prime pagine dei giornali,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 febbraio 2022)è un’insegnante di Chuguev, nella regione di Kharkiv. La sua foto ha fatto il giro del mondo diventando emblema deltra Russia ee occupando le prime pagine dei giornali,...

