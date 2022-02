No! Questo video non mostra un attacco aereo russo nella città di Kiev, capitale dell’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel corso della giornata del 24 febbraio 2022 è stato diffuso un video con il quale si sostiene che degli aerei russi – in perfetta formazione – avrebbero sorvolato la capitale dell’Ucraina. «L’Aeronautica russa sorvola Kiev. Le sirene anti-aeree suonano nella capitale #ucraina» recita il post Facebook della pagina BBC History Italia. Tuttavia, sebbene gli attacchi si sono rivelati veri, il video e il racconto attribuito ad esso non corrisponde al vero. Il video risulta essere stato pubblicato anche da altri media come IlSole24Ore e telegiornali RAI (Tg1 e Tg2). Per chi ha fretta Le immagini vengono attribuite all’attacco aereo da parte della Russia nel territorio ucraino, nello specifico a ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel corso della giornata del 24 febbraio 2022 è stato diffuso uncon il quale si sostiene che degli aerei russi – in perfetta formazione – avrebbero sorvolato la. «L’Aeronautica russa sorvola. Le sirene anti-aeree suonano#ucraina» recita il post Facebook della pagina BBC History Italia. Tuttavia, sebbene gli attacchi si sono rivelati veri, ile il racconto attribuito ad esso non corrisponde al vero. Ilrisulta essere stato pubblicato anche da altri media come IlSole24Ore e telegiornali RAI (Tg1 e Tg2). Per chi ha fretta Le immagini vengono attribuite all’da parte della Russia nel territorio ucraino, nello specifico a ...

Advertising

ciropellegrino : Dicono: «Ma non è il momento di parlarne, c'è la #guerra». E invece no, il momento è ora. Questa gente per anni ha… - gparagone : Il sindaco di Trieste chiede al governo di poter istituire leggi speciali come per le Br contro i no Green Pass e i… - iosonocarrara : Qualcuno faccia vedere a Putin questo corteo in corso a Mosca: russi che dicono “no alla guerra”.… - GraziaChirico1 : Ricordi il tuo primo giorno su Twitter? Io sì! #IlMioAnniversarioDiTwitter No. Questo è il TERZO profilo, perché… - FedericaeEdo : RT @lou_and_Ixd: «Ha fatto lei questo orrore?» «No, è opera vostra.» Guernica, Picasso, 1937 #RussiaUkraineConflict -