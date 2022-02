Multa annullata a Carriera, il giudice contraddice virologi e politici: 'Locali aperti a pranzo e chiusi di sera: nessun fondamento ... (Di venerdì 25 febbraio 2022) PESARO - Il giudice 'disapplica' il Dpcm: ecco le motivazioni della sentenza che ha portato all'accoglimento del ricorso da parte del legale di Umberto Carriera contro la Multa che era stata elevata ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 25 febbraio 2022) PESARO - Il'disapplica' il Dpcm: ecco le motivazioni della sentenza che ha portato all'accoglimento del ricorso da parte del legale di Umbertocontro lache era stata elevata ...

Advertising

Carlino_Pesaro : Umberto Carriera e la multa annullata, il giudice: 'Dpcm, chiusure ingiustificate' - _delyshinoda : RT @dadida_1: Mariella che a Palla toglie la multa davanti a Cotugno, mentre Guido per Bancarlo non l'ha annullata. E mo chi la sente a Sil… - dadida_1 : Mariella che a Palla toglie la multa davanti a Cotugno, mentre Guido per Bancarlo non l'ha annullata. E mo chi la sente a Silvia? #Upas - TerrinoniL : Autovelox: multa annullata se notificata dopo 90 giorni - avvvitalemario : Autovelox: multa annullata se notificata dopo 90 giorni -