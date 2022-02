Magistratura, Renzi: “Addio del procuratore di Firenze dimostra che qualcosa non va” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Renzi: "Il procuratore capo di Firenze, Giuseppe Creazzo, che lascia la procura dopo tutto quello che è successo, e prima del processo, dopo che è stato sanzionato per molestie e da me denunciato è la dimostrazione che qualcosa, in quella procura, evidentemente non funziona" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 febbraio 2022): "Ilcapo di, Giuseppe Creazzo, che lascia la procura dopo tutto quello che è successo, e prima del processo, dopo che è stato sanzionato per molestie e da me denunciato è lazione che, in quella procura, evidentemente non funziona" L'articolo proviene daPost.

