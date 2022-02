L’educazione è ancora al centro del cambiamento della società italiana (Di venerdì 25 febbraio 2022) I dati del sistema educativo nazionale sono da anni davanti agli occhi di tutti. Nelle classifiche internazionali, gli atenei italiani affannano e nelle prestazioni scolastiche ricopriamo gli ultimi posti delle graduatorie, evidenziando peraltro un abisso tra Nord e Sud, che non si è colmato neanche nei 160 anni di storia unitaria. Non possono esserci evidenze più chiare per dimostrare che la strada che stiamo percorrendo probabilmente non sia quella giusta. Non occorrono interventi di dettaglio ma politiche strutturali che richiedono tempo, distinguendo le sfide contingenti da quelle di lunga durata. “NelL’educazione tutto accade cinquant’anni più tardi” Infatti, come spiega Koeno Gravemeijer, della Eindhoven University of Technology, “nelL’educazione tutto accade cinquant’anni più tardi”. Per cui, come il boom economico degli anni ... Leggi su leurispes (Di venerdì 25 febbraio 2022) I dati del sistema educativo nazionale sono da anni davanti agli occhi di tutti. Nelle classifiche internazionali, gli atenei italiani affannano e nelle prestazioni scolastiche ricopriamo gli ultimi posti delle graduatorie, evidenziando peraltro un abisso tra Nord e Sud, che non si è colmato neanche nei 160 anni di storia unitaria. Non possono esserci evidenze più chiare per dimostrare che la strada che stiamo percorrendo probabilmente non sia quella giusta. Non occorrono interventi di dettaglio ma politiche strutturali che richiedono tempo, distinguendo le sfide contingenti da quelle di lunga durata. “Neltutto accade cinquant’anni più tardi” Infatti, come spiega Koeno Gravemeijer,Eindhoven University of Technology, “neltutto accade cinquant’anni più tardi”. Per cui, come il boom economico degli anni ...

