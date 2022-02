“Insufficienza intestinale cronica benigna e sindrome dell’intestino corto” | interviene Rosato

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – Martedì 1° marzo, alle ore 10.30, presso Palazzo Theodoli-Bianchelli, si svolgerà il convegno “: un manifesto per migliorare il percorso assistenziale”.il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore(foto). Modera Luciano Onder. L’appuntamento, previsto nella la Sala Conferenze della Camera dei Deputati, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Iscriviti all'evento online di sensibilizzazione istituzionale sulla #IICB in diretta dalla Camera dei Deputati

Osservatorio Malattie Rare

L'insufficienza intestinale cronica benigna è una grave patologia che si verifica quando l'intestino non è più in grado di svolgere la sua funzione primaria. Causa di grave malnutrizione ...