Goldoni | Battistelli e Michieletto

Un'opera nuova di zecca festeggia alla Fenice il Carnevale e il sessantesimo compleanno dell'editore Marsilio: Le baruffe (in scena fino a venerdì 4) che nascono ovviamente da quelle Chiozzotte di Goldoni, ma in una nuova riscrittura, di Giorgio Battistelli (anche autore della partitura musicale) e Damiano Micheletto (che ne firma la regia). Il musicista, tra qualche mese alla Biennale leone d'oro alla carriera, crea un'onda sonora che cattura ed emoziona, forte nelle percussioni a esprimere la vitalità litigiosa ma assai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

