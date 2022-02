Effusioni a fior di labbra | dimmi come baci e ti dirò chi sei

(Di venerdì 25 febbraio 2022)o sulla fronte - È un gesto di affetto e di tenera delicatezza. Esprime amore, rispetto e fiducia; implica una promessa di protezione e di sostegno. non a caso i genitori spessoano i loro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Effusioni fior

TGCOM

di labbra - È un bacio dolce e delicato, che spesso anticipa di qualche istante una manifestazione di una passione intensa. È un avvicinamento graduale e garbato, anche per dare all'altro il ...... abbiamo capito quanto questo contatto adi labbra sia vitale. In questo senso, il bacio è la ... gli splendidi affreschi vesuviani con ledi Amore e Psiche, Satiro e Menade, Polifemo e ...A fior di labbra – È un bacio dolce e delicato, che spesso anticipa di qualche istante una manifestazione di una passione intensa. È un avvicinamento graduale e garbato, anche per dare all’altro il ...