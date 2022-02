Accade in un caso su 100mila nascite (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tre fiocchi azzurri completamente identici. All’ospedale S. Giovanni di Dio a Firenze sono nati tre gemelli omozigoti: un fatto più unico che raro, considerando che Accade in un solo caso su 100 mila nascite. George Clooney parla per la prima volta della paternità: «I gemelli? Sarà un’avventura» X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tre fiocchi azzurri completamente identici. All’ospedale S. Giovanni di Dio a Firenze sono nati tre gemelli omozigoti: un fatto più unico che raro, considerando chein un solosu 100 mila. George Clooney parla per la prima volta della paternità: «I gemelli? Sarà un’avventura» X Leggi anche ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Firenze, parto record di tre gemelli omozigoti: accade in un caso su 100mila #partotrigemellare #tregemelli… - intoscana : Tre gemelli omozigoti sono venuti alla luce all’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Un parto trigemellare simi… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Parto record di 3 gemelli omozigoti, accade in 1 caso su 100mila #ANSA - LupoSolitario_ : RT @Amyrmia: Ricorda: nulla accade per caso. - Crt_Aless : RT @Amyrmia: Ricorda: nulla accade per caso. -